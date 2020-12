Cachorro no cio ataca acompanhante de luxo em rua; veja vídeo

Lays parece estar apreciando o momento, aos risos e se divertindo com a situação atípica | Foto: Reprodução Internet

A acompanhante de luxo carioca, Lays Peace, desta vez polemizou com um vídeo um pouco estranho e assustador onde deixa um cachorro fazer saliência com ela. Lays parece estar apreciando o momento, aos risos e se divertindo com a situação atípica.

Nas redes sociais muitos se indignaram com a cena, que parecia simular um sexo, a genitália inclusive do cachorro é vista de maneira explícita porque ele que é irracional, está gostando da situação e fica animado, para bom entendedor, o cachorro se excitou com a garota de programa.

Lays Peace já se envolveu em outras polêmicas como a de parar na delegacia por exibir sua ”riqueza” nas redes sociais, a quantidade exagerada de dinheiro que ganha com programas e quando postou o vídeo correndo atrás de um cliente que não quis pagar por seus serviços.

Veja o vídeo

Lays Peace choca em vídeo publicado com cachorro. pic.twitter.com/ER6EVnlPwP — Adriel Marques (@adrieltmarques) December 15, 2020

*Com informações do Observatório dos Famosos

Leia Mais:

Nego do Borel e Duda Reis anunciam fim de noivado polêmico

Ex-BBB Marcela McGowan vive affair com cantora sertaneja Luíza