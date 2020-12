Jovem tira máscara em elevador, tosse de propósito e apanha de idoso

O ocorrido aconteceu rapidamente, em 1 minuto e 19 segundos | Foto: Reprodução Internet

No primeiro momento, as imagens da câmera de segurança do elevador registram apenas mais um fluxo rotineiro de quem usa o meio. No entanto, depois que a porta automática fecha, o homem olha ao redor, identifica o idoso e, em seguida, retira a máscara, tossindo duas vezes, intencionalmente, próximo ao rosto dele.

A vítima parece não acreditar no ocorrido, deixa o seu andador de lado e, surpreendentemente, vai para cima do jovem, iniciando uma luta corporal. Assustados, uma mulher, acompanhante do idoso, sai e leva o apoiador dele, juntamente com outro homem, que decide não se envolver.

O idoso pressiona a cabeça do jovem, que se inclina, e continuamente o impacta conta a parede do elevador. Aos 35 segundos, a mulher volta e parece tentar impedir que a agressão continue, puxando o idoso pelo casaco. Já no chão, o homem continua sendo prensado e, logo mais, é arrastado para fora do elevador.

O senhor abre o elevador novamente e chama a mulher para voltar, insistentemente. Quando a porta estava para fechar, o jovem tenta entrar, mas é empurrado pelo idoso. Não se tem informações da identificação dos envolvidos e nem a cidade onde tudo aconteceu. As imagens foram divulgadas no dia 18 de dezembro.

Veja

Leia mais:



Taxista, sem máscara, tosse e cospe dentro de loja em Manaus

Brasil tem 7,36 milhões de casos de covid-19 e 189,22 mil mortes