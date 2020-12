Seu cachorro não se acostuma em um cômodo? Essas 5 dicas vão te ajudar

Pensar no ambiente é um dos passos para cuidar do animal | Foto: Reprodução Internet

Ter um cachorro é saber que ele fará parte da maioria das atividades da casa e estará presente em todos os cômodos que você deixar. O quarto, por exemplo, pode ser um cômodo comum para o animal.

Dormir com o cachorro pode ser algo muito bom, principalmente quando se mora sozinho, mas é preciso estabelecer limites para que ele não se torne dependente e lata sempre que estiver longe de você – mesmo dentro de casa.

Confira algumas dicas para acalmar o seu bichinho de estimação:

Não tenha pressa

Se seu cachorrinho já tem o hábito de dormir ou estar com você no quarto, ser deixado para fora de uma hora para outra gera ansiedade e a faz adotar esses comportamentos.

2. Pense no ambiente

Lembre-se de que o cão é um animal social, que vê na família humana a sua referência. Para acostumá-lo a ficar em outro ambiente, o ideal é que você transforme o local em algo legal;

3. Comece aos poucos

Dê um brinquedo que ele goste muito (aquele que o deixa distraído por um tempo) e entre no quarto;

4. Aja normalmente

Feche a porta e, logo em seguida, saia, antes de ele se dirigir para a porta. Não faça festa nem olhe para ele;

5. Faça de novo

Faça assim algumas vezes, até perceber que ele fica entretido com o brinquedo sem se preocupar com você. Aumente o tempo em que fica no quarto, sempre cuidando para sair quando ele ainda está tranquila.

Dessa forma, ele começará a perceber que ficar sozinho em outro cômodo não é ruim, pois você logo aparece e, além disso, ele está se divertindo com um brinquedo. Com paciência e persistência, você conseguirá.

