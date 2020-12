Mega da Virada: veja números mais sorteados no prêmio milionário

Este ano, o prêmio deverá superar os R$ 300 milhões e não vai acumular | Foto: Reprodução Internet

As apostas da Mega Sena da Virada de 2020 podem ser feitas até as 17h do dia 31 de dezembro nas casas lotéricas de todo o país e pela internet, no site para Loterias da Caixa Econômica Federal. Em 2020, o prêmio deverá superar os R$ 300 milhões e não vai acumular. Se ninguém acertar as 6 dezenas, os que acertarem 5 dividem a bolada.

Mas como acertar as dezenas e levar essa bolada para a casa? Um levantamento mostra que os seis números que mais foram sorteados foram o 10 (249 vezes), 53 (246 vezes), 5 (243 vezes), 23 (239 vezes), 54 (239 vezes) e 4 (237 vezes).

Já os que menos saíram foram o 26 (179 vezes), 55 (186 vezes), 21 (191 vezes), 22 (193 vezes), 9 (196 vezes) e 15 (197 vezes).

A probabilidade de acerto de uma aposta com seis números é de 1 em 50.063.860. Assim, para ter certeza da vitória, seria necessário gastar R$ 175,222 milhões, já que cada jogo simples custa R$ 3,50.

A Mega da Virada é o concurso 2.330 da Mega Sena. Para jogar, é preciso marcar de seis a 15 números na cartela, que tem 60 dezenas. Há as modalidades supresinha, na qual o computador sorteia números aleatórios, e o Bolão Oficial Caixa.

