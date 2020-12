Ludmilla volta para as redes sociais e celebra Natal em família

Cantora foi vítima de racismo nos últimos dias | Foto: Reprodução Internet

Ludmilla voltou para as redes sociais na última quinta-feira (24)para tranquilizar os fãs e mostrar parte de sua celebração de Natal em família.

“Essa é a força que me mantém em pé todos os dias. O ódio do outro, às vezes, me afeta sim. Eu sou humana. Eu me permito não ser forte o tempo todo. Mas, como eu disse, esse ódio não é meu, então eu deixo que ele tome o caminho dele”, escreveu a funkeira.

A cantora desativou seus perfis nas redes na última sexta-feira (18), após sofrer ataques racistas.

“São 24 horas por dia de comentários racistas em todas as minhas postagens, mas eu estou tirando print de tudo porque isso é crime e vai pagar um por um”, escreveu ela, antes de sumir das redes. A atitude deixou os fãs preocupados e gerou uma onda de apoio a cantora.

