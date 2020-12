Mistério do "Alien do Atacama" é desvendado

O quebra-cabeça começou em 2003, quando um caçador de artefatos desenterrou o cadáver | Foto: divulgação





Você conhece a história do alien do Atacama? Anos depois o mistério foi, enfim, solucionado. O corpo estranho encontrado no deserto, que parece de um alienígena, provocou a web. Hoje há uma resposta mais exata após um minucioso exame genético.

O quebra-cabeça começou em 2003, quando um caçador de artefatos desenterrou o cadáver, embrulhado em uma coberta branca. A imprensa fez uma cobertura sensacionalista, relacionando o corpo a um alienígena.

Uma análise genética completa provou que o corpo pertence a uma mulher da região que nasceu de forma prematura com problemas genéticos. Hoje conhece-se a condição como displasia esquelética.

