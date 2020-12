Como fazer um pernil à pururuca perfeita para a ceia de ano-novo

Preparar um pernil ou leitão pururuca pode ser mais fácil do que se imagina mesmo em uma cozinha normal de casa. Na hora de escolher o corte do suíno, como o pernil ou o leitão inteiro, os chefs de cozinha recomendam observar se a peça está em boas condições, sem furos na pele, com a gordura bem branca e fina e com certificado de procedência.

É preciso observar ainda a coloração do corte, quanto mais avermelhado e róseo estiver o suíno, melhor estará para o consumo. Evite peças de tonalidade acinzentada.

Veja a receita que vai deliciar a sua virada de ano.



Preparo

1 - Fure o pernil sem danificar a pele. Bata todos os temperos no liquidificador e coloque o pernil na vinha-d’alho de véspera. Vire sempre que possível.

2 - Leve ao forno com a pele para cima, coberto com papel-alumínio, e asse por 4 horas.

3 - Retire o papel, jogue um fio de óleo por cima e volte ao forno até dourar.

4 - Retire e jogue óleo fervendo por cima, para pururucar.

5 - Decore com abacaxi, ameixas pretas, cerejas frescas e fios de ovos.

6 - Sirva com arroz de nozes, frutas secas e farofa feita do próprio caldo do pernil.