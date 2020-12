Deu ruim: Jacaré abocanha peixe elétrico e morre eletrocutado

Eletrocutado, o animal morre durante o ataque | Foto: Reprodução

Imagens do cotidiano na floresta repercutiram nas redes sociais durante as últimas semanas. No registro em vídeo, um jacaré aparece preparando um ataque em um peixe elétrico, sem saber do perigo que a espécie representa, podendo emitir descarga de até 860 volts.

No momento que o jacaré abocanha o peixe, a gravação mostra os últimos momentos de vida do réptil. Eletrocutado, o animal morre durante o ataque. Veja o vídeo:

