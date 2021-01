Galinha 'Kung Fu' destroça cobra em luta chocante

Uma galinha mostrou que não se intimida diante de predadores e simplesmente trucidou uma cobra. Apelidada de "Kung Fu", a ave até brincou com o réptil antes de matá-lo, para o delírio do público do Facebook, onde o vídeo do embate foi postado pela primeira vez.

A filmagem foi feita por uma mulher de Simpson, no extremo sul da Austrália, e mostra por dois minutos inteiros a habilidade do animal.

Veja o vídeo:

