Vídeo: sucuri ataca, mas não consegue engolir bezerro em fazenda

cena foi registrada ano passado, mas voltou a ser publicada | Foto: Divulgação

Uma sucuri verde, maior espécie de cobra do mundo, invadiu uma fazenda em Ribeirãozinho, no Mato Grosso e tentou devorar um bezerro. As imagens foram compartilhadas pelo proprietário da fazenda.

A cena foi registrada ano passado, mas voltou a ser publicada. A cobra sustenta as presas no animal que tenta se soltar a todo instante, conseguindo apenas com a ajuda do dono.

De acordo com o Aquário de São Paulo, a sucuri verde é encontrada na América do Sul e pode atingir até 8 metros de comprimento e pesar 230 Kg. Geralmente, os répteis invadem regiões ribeirinhas em busca de cães, galinhas e até outros animais como fonte de alimento.

Veja o vídeo: