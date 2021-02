Ataque feroz: Sucuri ataca onça e vídeo viraliza na internet

A onça-pintada foi surpreendida pela cobra no meio do matagal | Foto: Divulgação





Um vídeo que mostra uma briga surpreendente entre uma onça-pintada e uma sucuri ganhou repercussão nas redes sociais. Nas imagens é possível ver que cada animal luta para sobreviver e matar o rival.

A onça-pintada foi surpreendida pela cobra no meio do matagal. A sucuri, maior espécie de cobra do mundo, tenta se enrolar no mamífero, que reage violentamente. A briga entre os dois animais surpreendeu um grupo de turistas. Uma das pessoas grava todos os detalhes do ataque.

A onça abocanha a cabeça da serpente. A mordida faz a cobra soltar o adversário, que fica atento para um novo ataque. Quando e o local onde as imagens foram gravadas não foram divulgadas.

Veja o vídeo com o ataque feroz:

