Desespero: tripulante filma naufrágio no rio Amazonas; veja vídeo

Em um vídeo que começou a circular nas redes sociais, nesta quinta-feira (11), um homem se desespera ao assistir o iminente naufrágio de uma embarcação de pequeno porte, ao lado de um navio cargueiro. O caso ocorreu na última segunda-feira (8), no rio Amazonas, próximo à ilha de Mosqueiro, município do estado do Pará.

Nas imagens, é possível ver que os tripulantes do barco que está afundando tentam tirar todo os pertences que podem, enquanto o homem que filma está em uma canoa motorizada, conhecida como ''bajara'', e grita desesperando, temendo uma tragédia. Em questão de segundos, a embarcação vira completamente, próximo a um navio cargueiro.

Apesar do susto e dos danos materiais, a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental informou que ninguém ficou ferido durante a ocorrência, e que está investigando as causas do acidente.

No início do mês, Marinha salvou dois homens que estavam à deriva no rio Amazonas

A Marinha do Brasil resgatou três homens que estavam à deriva no Rio Amazonas após o naufrágio da embarcação em que navegavam , no dia 3 de fevereiro. Eles estavam flutuando, dentro de uma geladeira, por cerca de três horas quando foram localizados, nas proximidades de Santarém, no Estado do Pará.

