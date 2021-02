Vídeo registra a maior cobra cascavel do mundo; veja

De acordo com o portal Fort Worth Star-Telegram, essas cobras normalmente não crescem mais de 1,80 m | Foto: Divulgação

A foto de uma das maiores cascavéis do mundo começou a fazer sucesso nas redes sociais. A cobra albina pesa cerca de 9 quilos e mede 2,13 metros de comprimento.

“A enorme cobra vive em cativeiro na Flórida. O nome dele é Edgar, ele é macho e nasceu no zoológico da Flórida Central em 2001. As cascavéis diamante do leste são as maiores cobras venenosas da América do Norte”, esclareceu o órgão Orianne Center For Indigo Conservation, que trabalha em conjunto com o zoológico.

De acordo com o portal Fort Worth Star-Telegram, essas cobras normalmente não crescem mais de 1,80 m nem pesam mais de 4,5 quilos. Elas também costumam viver no máximo 20.

Confira o vídeo:

A cascavel é extremamente venenosa e pode se preparar rapidamente para o ataque na natureza, mas Edgar é considerado uma cobra muito calma e seus tratadores tomam todas as precauções ao lidar com ele. Portanto, até hoje o animal não atacou ninguém.

