Assista: 5 aparições sobrenaturais registradas por câmeras

Câmera flagrou aparição assustadora. | Foto: Reddit/Reprodução

A aparição de seres sobrenaturais sempre gera uma discussão entre quem acredita ou não em eventos paranormais. No entanto, ao longo dos anos, algumas aparições assustadores e misteriosas foram registradas em vídeos e fotos.

Confira:

1. Criatura estranha em câmeras de segurança

| Autor:

Em uma manhã de domingo, Vivian Gomez foi checar suas câmeras de segurança e notou uma criatura estranha nas gravações. Parecida com os elfos domésticos de Harry Potter, a criatura não foi vista nas duas outras câmeras na propriedade. A mulher afirma que o vídeo não foi editado.

2. Fantasma na escola de Pocatello

Aparições assustadores e misteriosas foram registradas em vídeos e fotos. | Foto: CCTV/Reprodução

A escola de Pocatello, nos Estados Unidos, foi o palco de um tiroteio no qual seis pessoas morreram. Desde então, registros de atividade paranormal foram feitos no local. Além dos relatos de barulhos estranhos, um vídeo mostra as luzes piscando em um corredor, enquanto uma figura fantasmagórica atravessa o local e entra em uma das salas de aula.

3. Fantasmas na Irlanda

| Autor:

E Pocattello não foi a única escola a registrar aparições sobrenaturais. Um colégio na Irlanda ficou famoso por seus eventos paranormais. Em um dos vídeos, o que parece um espírito raivoso aterroriza os alunos. As luzes piscam, os armários tremem e placas são derrubadas sem que ninguém esteja mexendo nos objetos. É realmente aterrorizador.

4. Um homem deixa sua casa após tirar foto de aparição sobrenatural

Câmera flagrou aparição assustadora. | Foto: Reddit/Reprodução

Depois de ouvir barulhos estranhos em sua casa, um homem decidiu tirar uma foto da porta. Então, ele viu uma criatura negra, com o rosto borrado e dois olhos escuros o encarando diretamente! Por isso, ele deixou sua casa na hora e foi procurar outro lugar para viver. Nem temos como culpá-lo!



5. La Llorona

| Autor:

De acordo com a lenda, La Llorona (A Chorona) foi uma mãe que afogou seus filhos e se suicidou depois. Sendo amaldiçoada pelo fato, ela deve encontrar a alma de seus dois filhos para descansar em paz. Ainda segundo o mito, ela induz outras crianças a se afogarem em rios. Um vídeo que viralizou nas redes sociais foi gravado na Colômbia e, aparentemente, foi um registro da Chorona!

Não há como saber se os registros são reais, mas, com certeza, que são assustadores.

*Com informações do site Mega Curioso.

Leia mais:

Mulher diz que é mãe de 'menina fantasma' que aparece em vídeo

Vídeo de menina 'beijando fantasma' em cemitério se torna viral