Família usava crianças em ritual religioso contra Covid no Pará; vídeo

Pará - Três crianças de uma mesma família foram resgatadas, na última sexta-feira (17), durante um ritual religioso na comunidade de Vila do Treme, em Bragança, a 210km de Belém, no Pará.

De acordo com o Conselho Tutelar da cidade, os parentes alegaram que a cerimônia teria o objetivo acabar com a pandemia da Covid-19. Entretanto, a Polícia Civil apura o caso como maus-tratos e retirou as crianças da guarda da família.

Vídeos, que circulam em redes sociais, mostram cenas do ritual. As pessoas aparecem rezando em volta de crianças, que choram e gritam.

Outras pessoas tentam impedir a ação, mas são afastadas pelo grupo que realizava o ritual.

Como era feito o ritual?

De acordo com a denúncia, o ritual consistia em rezar em volta das crianças, posicionadas de pé, em frente às cruzes, no quintal da casa.

As vítimas ficavam dentro de um desenho que representava uma arca. A cerimônia ocorria em jejum, com duração de horas e ao longo de três dias. As crianças foram encaminhadas para cuidados em um abrigo. A Polícia Civil segue investigando o caso.

