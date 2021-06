Faz oito anos que a cadelinha Ruby entrou na vida do motoboy Miguel Pereira | Foto: Reprodução





Tem histórias que ‘aquecem’ os corações. Ainda mais envolvendo o mundo animal. É o caso da cadelinha acompanha motoboy nas entregas e doa ração para cães.

Faz oito anos que a cadelinha Ruby entrou na vida do motoboy Miguel Pereira. Ruby foi encontrada perdida em uma estrada, parou debaixo do carro do Miguel.

No dia seguinte, Miguel e a namorada, Aline Pereira, levaram a cachorrinha ao veterinário para ver como estava a saúde de Ruby. A família mora em São Paulo (SP).

Descobriram que Ruby tinha um tumor na região do útero. O tumor foi retirado, Ruby fez quimioterapia e felizmente foi curada do câncer.

Miguel sempre foi apaixonado por motos. Antes de ser motoboy, trabalhava em uma oficina mecânica. Ruby pegou gosto pela coisa.





Pedia a Miguel para dar um passeio na moto quando ele chegava do trabalho.

Motoboy e Ruby têm 4 mil corridas juntos

Miguel, então, saiu da oficina para trabalhar por conta própria. Como entregador de aplicativo, Ruby poderia passear na motoca a hora que ela quisesse.

