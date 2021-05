Veja quarto blindado que salvou jogador brasileiro de míssil em Israel

| Foto: Divulgação

Um quarto blindado salvou a vida do jogador brasileiro Higor Vidal e da esposa, Victoria, na explosão que atingiu o apartamento deles, em Israel, após a queda de um míssil, na madrugada de quinta-feira, em meio aos conflitos que estão acontecendo no país.

Os dois estavam dentro do bunker quando o local foi atingido e saíram ilesos - o restante do imóvel ficou destruído. O apartamento fica na cidade de Petah Tikva, cerca de 15 quilômetros da capital Tel Aviv.

Em um vídeo publicado nas redes sociais e disponibilizado ao ge por familiares, Victoria mostra como é o bunker, que fica dentro da residência e serve de abrigo justamente quando há o toque de sirenes avisando sobre o risco de ataques aéreos. O quarto é todo revestido em aço, com janelas e portas especiais, e conta com uma saída de ar.

"É um quarto que é revestido em aço. É lei naquela região que todos os apartamentos tenham, nas construções mais atuais. Tocou a sirene, você tem um minuto e meio para se abrigar no bunker", detalhou o Leandro Lorenzetti, pai de Victoria.

| Foto: Divulgação

Pelas redes sociais, Higor Vidal afirmou que eles foram salvos pelo bunker dentro do apartamento e contou que ainda é difícil lidar com a situação que passaram. Horas depois da explosão, o casal embarcou de volta ao Brasil. A previsão é que eles desembarquem no país no início da noite desta sexta-feira.

Natural de Campo Largo, no Paraná, Higor Vidal tem 24 anos e começou na base do Santos e passou depois por Paraná Clube e Londrina, último clube antes de se profissionalizar. A carreira dele foi toda feita fora do país, com passagens pela Grécia e Lituânia. Ele está no Hapoel Petah Tikva, de Israel, desde o ano passado, disputando 28 jogos, sendo 22 como titular, e marcando um gol.

Veja o vídeo do local

| Autor: Divulgação

