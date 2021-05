Vídeo: criança interrompe padre e pede oração por padrinho entubado

Esta semana o vídeo de uma criança viralizou nas redes sociais. Na gravação, o pequeno João Miguel se dirige ao padre Artur Oliveira, que realizava uma missa no domingo (16), e pede oração para seu tio Flávio. "Padre, reza pelo meu padrinho? Ele está entubado. Ele pegou coronavírus". O momento foi transmitido ao vivo através das redes sociais da diocese de Patos de Minas (MG), onde ocorreu a situação. As informações são do site Extra.

Segundo a mãe do menino, o filho insistiu para ir até o altar, junto do padre. Naquele dia 16, o tio dele ainda estava entubado, em estado grave e recebendo oxigênio.

Veja o vídeo:

O padre Artur Oliveira conta que o momento lhe surpreendeu. O relato foi compartilhado nas redes sociais do clérigo, que iniciou perguntando "como não atender a este pedido?".

" Confesso que interiormente questionei a Deus: Senhor, esta criança me pegou de surpresa. O que eu faço agora? Larguei o que estava falando e sentei ali na escada do altar mesmo. Imaginei Jesus atendendo o pedido dele. E eu sei que Ele vai atender! Quem estava ali na igreja aprendeu o que é ter fé! Reparem na expressão do garotinho enquanto juntos rezávamos... Para Deus, nada é impossível. Que possamos ser um pouco desta criança. Aproximar de Deus com amor e simplicidade e pedir a Ele tudo o que sozinhos não conseguimos fazer " Artur Oliveira, padre

Após aquele domingo, o padrinho da criança apresentou melhora nos dias seguintes, até ser extubado. Ele recebeu alta e postou uma foto com um cartaz dizendo "eu venci com a graças de Deus".

