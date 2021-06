Recém-nascido é resgatado em caixa no rio Ganges

| Foto: Divulgação

Uma bebê com aproximadamente 21 dias foi resgatada no rio Ganges, na Índia. A criança estava em uma caixa de madeira. A polícia abriu investigação para desvendar o caso.

Segundo relato dos policiais, a menina estava abrigada dentro de uma caixa decorada com tecidos vermelhos e imagens de deuses hindus. Havia também a data de nascimento, hora, horóscopo e nome da bebê: Ganga – que em hindu significa rio sagrado.

A recém-nascida, foi encontrada na semana passada por um barqueiro, está em segurança e recebendo atendimento em um hospital da região. A equipe médica disse que ela apresenta um bom estado de saúde.

"É difícil determinar quanto tempo ela ficou flutuando no rio", disse o policial O. P. Singh à agência de notícias France Presse. "O barqueiro ouviu um choro que saía da caixa e encontrou a bebê."

As autoridades do estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, não falaram sobre as causas que podem ter levado a criança a ser abandonada.

No entanto, por conta da forte discriminação, o nascimento de uma menina em uma família pobre pode não ser algo bem aceito, já que é visto pela sociedade indiana como um "fardo econômico".

Recém-nascido é encontrado em saco de lixo

Um recém-nascido foi encontrado dentro de um saco de lixo em Eunápolis, no extremo sul da Bahia.

Os garis da cidade foram os primeiros a encontrar o bebê, que ainda estava com a placenta e o cordão umbilical, acionando a Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) logo em seguida.

Os médicos relataram que em um primeiro momento a equipe achou que o recém-nascido fosse prematuro, por pesar apenas 1,570 kg, mas que ao investigar as medidas eles chegaram à conclusão de que o parto foi feito com cerca de 37 semanas de gestação, próximo das 40 ideais.

Ele ainda afirmou que o bebê deve passar um período considerável no hospital para "ganhar peso e aprender a sugar".

Leia Mais

Bebê de 6 meses recebe vacina contra Covid-19 por engano

Carro capota com casal e bebê recém-nascido em Manaus

Vídeo: bebê é encontrado dentro de uma caixa de papelão em Goiânia