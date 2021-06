Vídeo mostra momento da queda do teleférico que matou 14 pessoas

Na ocasião, 14 das 15 pessoas que estavam no equipamento morreram. Apenas um menino, Eitan, de 5 anos, sobreviveu. | Foto: Divulgação

O canal de televisão Tg3, divulgou, nesta quarta-feira (16), um vídeo do acidente ocorrido com a cabine n 3 do teleférico de Stresa, na Itália, no último dia 23 de maio.

Na ocasião, 14 das 15 pessoas que estavam no equipamento morreram. Apenas um menino, Eitan, de 5 anos, sobreviveu. As imagens revelam que a cabine já estava no local de desembarque, quando aconteceu um solavanco provocado pelo rompimento de um cabo e a falta de freios de emergência, que causou a rápida descida da cabine.

O vídeo mostra, ainda, os exatos 18 segundos de terror vividos pelos ocupantes, até o equipamento despencar das alturas. Um funcionário que estava preparado para receber os passageiros no desembarque, entrou em desespero e correu para chamar, imediatamente, socorro.

Investigação

O vídeo é peça chave do inquérito sobre o caso e confirma as informações da Procuradoria de Verbania, que avalia uma velocidade de 100 km/h na descida da cabine, antes dela cair.

Os depoimentos apontam que um dos responsáveis pelo teleférico Stresa-Mottarone havia colocado um “garfo” nos freios de emergência do equipamento, o que impediu seu funcionamento. A investigação quer saber quem deu a ordem para essa medida e o porquê dela ter sido adotada.

Acompanhe o exato momento do acidente em vídeo:

