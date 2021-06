Marinha abre concurso para escola naval; saiba como participar

O concurso público vai oferecer 129 vagas | Foto: Divulgação

Aspirantes a Escola Naval da Marinha do Brasil já podem comemorar. As inscrições que vão selecionar os futuros alunos começam dia 18 de julho e servem ser realizadas pelo site oficial da Marinha do Brasil.

De acordo com o edital, o concurso público vai oferecer 129 vagas com bolsas no valor de R$: 1.398,30. Do total, 103 para livre concorrência e as demais para candidatos negros.

Com duração de três anos letivos, os estudos serão em regime de internato. Com a aprovação, o aluno recebe o certificado de Conclusão do Ensino Médio, com a respectiva Ficha Histórico – Escolar, e ainda, o certificado de Reservista Naval.

Vale lembrar que o Colégio Naval (CN) é estabelecimento de ensino da Marinha com sede em Angra dos Reis, no Estado do

Requisitos:

- Ser brasileiro nato do sexo masculino; - Ter 15 anos completos e menos de 18 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2022; - Ter autorização do responsável legal para incorporação à Marinha; - Não ter filhos ou dependentes (exceto cônjuge ou companheira); - Ter concluído ou estar em fase de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental; - Possuir bons antecedentes de conduta para a situação de futuro Oficial da Marinha; - Efetuar o pagamento da taxa de inscrição (R$ 90,00) ou requerer sua isenção; - Possuir CPF e RG; - Ter altura mínima de 1,54m e máxima de 1,95m.

Etapas:

O concurso será realizado em quatro fases, com algumas etapas. Dentre elas, estão:

- Prova Escrita Objetiva de Matemática e Inglês; - Prova Escrita Objetiva de Estudos Sociais, Ciências e Português; -Redação; - Eventos Complementares (Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física de Ingresso, Avaliação Psicológica, Verificação de Documentos e Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração).

No edital publicado, é possível conferir as cidades onde as etapas serão realizadas. O cronograma de atividades da seleção ainda tem datas indefinidas.

