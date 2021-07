Rio de Janeiro pretende imunizar idosos com terceira dose contra Covid

| Foto: Divulgação

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), revelou em entrevista a CNN Brasil, na manhã desta quinta-feira (1º) que pretende vacinar idosos com uma terceira dose de vacina contra a Covid-19. A proposta está sendo formulada, mas terá que passar pelo aval do Ministério da Saúde, para estar em concordância com o Plano Nacional de Imunizações (PNI).

Até agosto, a cidade do Rio de Janeiro espera vacinar todos com até 18 anos com ao menos uma dose. Atualmente o estado do Rio de Janeiro está vacinando pessoas de 34 até os 56 anos. Nas redes sociais Eduardo Paes, celebrou o avanço do calendário de vacinação.

Bora acelerar! Calendário das próximas duas semanas na cidade do Rio! As pessoas de 37 anos estavam previstas para 4 de agosto pelo calendário anterior. Aqui chegou vacina, a gente manda no braço! #boravacinar

Reprodução Twitter | Foto: Divulgação

Amazonas

O Amazonas aplicou, até o momento, mais de 2 milhões de doses em todo o estado. O calendário de vacinação em alguns municípios já atingiu a faixa dos 22 anos, na capita amazonense estimativa é atingir todas as pessoas acima de 18 anos até o mês de agosto com a primeira dose.



" Nossa capital é a segunda do Brasil que vacina a menor faixa etária. Em relação a segunda dose aplicada somos a quinta do país, os números são bons e estamos dispostos a melhorá-los assim que tenhamos mais doses disponíveis. Estamos tomando todas as precauções possíveis com novas variantes que estão sendo identificadas no país. Convido a todos a partir dos 26 anos para se juntarem conosco nessa união de esforços " David Almeida, prefeito de Manaus

Leia mais

'Meta é vacinar jovens de 18 anos em 10 ou 12 dias', diz David Almeida

Semsa divulga mudanças no esquema de vacinação de crianças e adultos