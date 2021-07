Papa Francisco tem alta hospitalar após 11 dias internado

| Foto: Divulgação

O Papa Francisco deixou o hospital de Roma onde foi submetido a uma cirurgia intestinal há 11 dias nesta quarta-feira (14), informou a mídia local.

Fotógrafos que estavam no hospital Gemelli viram dois carros escoltados pela segurança do Vaticano saírem por uma entrada lateral ainda nesta manhã.

Em seguida, a equipe colocou uma cadeira de rodas no porta-malas de um dos veículos. O primeiro dos dois carros tinha vidros escurecidos.

Aos 84 anos, o papa teve parte de seu cólon removido no dia 4 de julho.

No último domingo (11), ele fez sua primeira aparição pública desde a cirurgia, permanecendo por cerca de 10 minutos na varanda do hospital enquanto celebrava uma oração.

Papa agradece orações de fiéis por sua saúde

Do Hospital Agostino Gemelli, em Roma, onde se recupera de uma cirurgia, o papa Francisco rezou no domingo (11) de modo especial por todos os enfermos e fez um apelo por um sistema de saúde acessível a todos. Da janela do décimo andar, recebeu o carinho dos fiéis, uma imagem que não se via desde 2005, quando no dia 13 de março São João Paulo II pronunciou algumas palavras em público após uma traqueotomia.

“Estou feliz por poder manter o encontro dominical do Angelus, também aqui da Policlínica Gemelli. Agradeço a todos: senti muito a proximidade e o amparo de suas orações. Obrigado de coração!”, disse.

Um sentimento de gratidão marcou o Angelus deste domingo, realizado do Hospital Agostino Gemelli, onde o papa está internado há uma semana, desde que se submeteu a uma cirurgia no intestino.

Da janela do seu apartamento no décimo andar da policlínica, ele acenou aos fiéis presentes na pequena praça que fica na entrada da estrutura e dali fez uma breve meditação sobre o evangelho do dia, destacando de modo especial uma frase de Jesus aos discípulos: "curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo".

Leia mais:

Papa Francisco permanecerá internado “por mais alguns dias”

Papa agradece orações de fiéis por sua saúde