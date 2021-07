Incêndio destrói prédio da Secretaria de Segurança de Porto Alegre

| Foto: Divulgação

Um incêndio destruiu parte do prédio da Secretaria de Segurança Pública do RS , na noite de quarta-feira (14), em Porto Alegre. Dois bombeiros que trabalhavam no combate às chamas estão desaparecidos.

Na manhã desta quinta-feira (15), o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do estado, coronel César Eduardo Bonfanti, afirmou que há riscos de novos desabamentos .

Não há feridos, as buscas pelos bombeiros desaparecidos começaram pouco depois das 7h10 desta quinta-feira (15). O nome deles não foi divulgado, mas trata-se de um sargento e um primeiro-tenente.

| Autor: Divulgação

Ao G1, a pasta afirmou que não houve prejuízos. “Ainda estamos levantando tudo. Assim que possível informaremos. Mas em princípio, não houve qualquer prejuízo”, explicou a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Rio Grande do Sul.

O prédio vou esvaziado a tempo e não havia pessoas dentro do local durante o incêndio. “A preservação do que é fundamental, que é a vida humana, está garantida. Foi evacuado o prédio”, garantiu o vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior.

Governador Eduardo Leite acompanha o trabalho do Corpo de Bombeiros na sede da Secretaria da Segurança Pública (SSP/RS), em Porto Alegre.



A prioridade é buscar os dois bombeiros que desapareceram no combate às chamas. pic.twitter.com/SQmp5o5KjP — Governo do Rio Grande do Sul (@governo_rs) July 15, 2021

Incêndio de grandes proporções destrói área de mata no Santa Etelvina

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma vasta área de mata, noite desta quarta-feira (14), na rua Matámatá, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. A ocorrência mobilizou um grande efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

De acordo com a Central de Operações Bombeiro Militar (COBOM), no combate às chamas foram utilizados 35 mil litros de água e cinco viaturas. Conforme testemunhas, o fogo começou por volta de 19h e rapidamente se espalhou pela vegetação de um terreno no local. Após quase duas horas, já por volta das 21h os bombeiros conseguiram controlar as chamas e entraram na fase de rescaldo.

A a causa do incêndio segue desconhecida e deve ser apontada após uma perícia no local.

