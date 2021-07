Funcionários do Burger King pedem demissão em massa e deixam recado

| Foto: Divulgação

Funcionários da rede de restaurante de fast food Burger King usaram o letreiro do estabelecimento na cidade de Lincoln , Nebraska, nos EUA, para pedirem demissão em massa.

A mensagem dizia: " Nós pedimos demissão", o recado foi a forma que os funcionários encontraram de mostrar que chegaram ao "fundo do poço" de sua insatisfação com o tratamento que recebiam, com o time reduzido e a alta temperatura da cozinha - que chegou a causar a internação de uma trabalhadora por causa de uma desidratação.

Os supervisores não acharam a brincadeira tão engraçada. No mesmo dia em que a mensagem foi colocada, a gerente geral do restaurante, Rachael Flores, recebeu uma mensagem de uma de seus chefes ordenando que o recado fosse retirado.

Através de um comunicado, um porta-voz da rede Burguer King disse estar “ciente da situação” e afirmou ter constatado que a referida loja não atua de acordo com os valores da marca. A nota ainda informou que o franqueado foi notificado para analisar a situação e “garantir que isso não aconteça no futuro”.



