Veja o vídeo: garota é atingida por pássaro em parque de diversões

A adolescente Kiley e a amiga Georgia estavam em um brinquedo SpringShot, em um parque de diversões na Georgia, Estados Unidos, quando foram surpreendidas ao estarem a 120 Km/h. A experiência se já não fosse assustadora o suficiente para a maioria dos reles mortais, o que viria a seguir faria o mais corajoso gritar como se não houvesse amanhã.

Um pássaro voou na direção de Kiley, as duas garotas são catapultadas, gritando, como esperado. O pássaro com as asas abertas atingu Kiley. Ela parece atordoada, mas alguns segundos depois o animal é retirado de seu rosto e pescoço.

A outra garota parece alheia ao destino da amiga, que parece ter esquecido da emoção do passeio e focado a incredulidade no improvável encontro com a ave.

