Vídeo mostra mulher quase sendo atingida por roda de caminhão; veja

Uma ciclista, de 19 anos, precisou se arrastar embaixo de um caminhão para não ser atingida pelas rodas do veículo após ser atropelada em Brusque, no Vale do Itajaí. Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu na tarde de quinta-feira (5).

A ocorrência foi registrada na Rodovia Antônio Heil. As imagens mostram o motorista saindo com caminhão da Rua Alberto Muller e atingindo a ciclista. Aos policiais, o homem disse que não viu a mulher. No momento do acidente, o movimento era intenso na estrada.

Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que a roda do veículo quase passa por cima do corpo da mulher.

O passageiro do caminhão percebeu a presença da vítima no chão e desceu para prestar socorro. Logo depois, o motorista aparece nas imagens com as mãos na cabeça.

A jovem foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital da cidade com ferimento na perna. A bicicleta ficou completamente destruída.

O teste do bafômetro do motorista deu negativo para álcool, e ele foi liberado.

