Video: mulher esfrega parte íntima na cara de traficante morto

O enterro do traficante conhecido como "Mano Paulinho", da favela da Penha, no Rio de Janeiro, viralizou, após as imagens de um momento diferente do evento serem registradas. O enterro aconteceu na última sexta-feira (6) e, enquanto o caixão ainda estava aberto, a viúva do traficante resolveu atender o último desejo do amado.

Segundo testemunhas, Mano Paulinho teria pedido à amada, há cerca de uma semana antes de morrer, que caso o "crime o derrubasse", no dia do seu enterro, antes de fechar o caixão, a esposa esfregasse sua vagina na cara dele.

Sem pensar duas vezes, Bia (como foi identificada), atendeu o pedido do marido. Com o caixão sobre a grama do cemitério, a esposa, se agacha e senta no rosto do defunto e ainda dá uma rebolada.

O traficante morreu com aproximadamente 15 tiros nas costas, durante uma briga no morro.

Veja o vídeo

