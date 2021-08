"Ninguém liga para nós", lamenta jovem afegã em vídeo; veja

| Foto: Divulgação

O relato de uma jovem afegã, viralizou na internet , divulgado pela jornalista e ativista iraniana Masih Alinejad. No registro, ela questiona o valor da população de seu país em relação ao restante do mundo e diz que as pessoas “vão morrer lentamente na história”, “Nós não contamos porque nascemos no Afeganistão”. A imagem foi filmada antes mesmo do Talibã retomar o poder no país, neste domingo (15)

Enquanto chora, a mulher, que não teve a identidade divulgada, expressa seu sofrimento e desespero pela falta de perspectiva de salvação em meio ao caos no Afeganistão.

TALIBÃ

O grupo fundamentalista Talibã tomou, neste domingo (15), a capital do Afeganistão, Cabul, em sua maior movimentação em quase 20 anos. A tomada foi feita sem muita resistência, indicam relatos vindos do país, depois de uma semana inteira de avanços em direção a Cabul.

Até ontem, o grupo vinha conquistando províncias nos arredores da capital, na estratégia de formar um cerco. A conquista de Cabul ocorreu na manhã deste domingo (horário de Brasília), com o atual presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, e seu vice, Amrullah Saleh, fugindo para o Tajiquistão.

Esta é a primeira vez desde outubro de 2001 que o grupo volta à capital. O risco de tomada de Cabul já era alertado por especialistas, que viam com apreensão a saída total das tropas americanas do Afeganistão depois de 20 anos de ocupação.

