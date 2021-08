Soldados do Talibã se exercitam em academia de palácio; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

Em vídeo, divulgado nas redes sociais, soldados do Talibã se exercitando em uma academia dentro do palácio presidencial de Cabul, momentos depois do grupo radical islâmico tomar a capital do Afeganistão.

O palácio foi entregue aos militantes depois que o presidente afegão Ashraf Ghani fugiu do país no domingo (15), em uma transferência de poder, imagens de combatentes do Talibã recostados em cadeiras, passeando pelos corredores com suas armas nas mãos e tirando fotos uns dos outros surgiram de dentro de prédios do governo. As últimas imagens mostram até uma dúzia de homens se filmando usando pesos e equipamentos de ginástica dentro do que é relatado ser o palácio presidencial.

Veja o vídeo

Reprodução Tiwtter | Autor: Divulgação

Leia mais

Talibã declara anistia e chama mulheres para participar do governo

"Ninguém liga para nós", lamenta jovem afegã em vídeo; veja



Vídeo mostra pessoas caindo de avião que decolou do Afeganistão; veja