Vídeo: Talibã reprime com violência protesto no Afeganistão;3 morreram

Os talibãs reprimiram com violência, nesta quarta-feira (18), um protesto popular no leste do Afeganistão. A confusão começou pois o Talibã tirou a bandeira do Afeganistão de um monumento no centro da cidade substituindo por uma bandeira própria, com uma inscrição que representa os insurgentes e o Emirado Islâmico (EI) que foi implementado com a volta do grupo ao poder.



Os membros do grupo extremista efetuaram disparos em uma multidão e bateram em manifestantes.

Como tudo começou

O grupo fundamentalista Talebã tomou, neste domingo (15), a capital do Afeganistão, Cabul, em sua maior movimentação em quase 20 anos. A tomada foi feita sem muita resistência, indicam relatos vindos do país, depois de uma semana inteira de avanços em direção a Cabul.

Até ontem, o grupo vinha conquistando províncias nos arredores da capital, na estratégia de formar um cerco. A conquista de Cabul ocorreu na manhã deste domingo (horário de Brasília), com o atual presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, e seu vice, Amrullah Saleh, fugindo para o Tajiquistão.

