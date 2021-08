Vídeo: explosão atinge aeroporto de Cabul em meio a ameaças de ataques

| Foto: Reprodução

A principal porta de saída do Afeganistão, o Aeroporto Internacional do Afeganistão , foi cenário de duas grande explosões na manhã desta quinta-feira (26). Um porta-voz do Pentágono dos Estados Unidos confirmou uma explosão até o momento. Informações preliminares indicam que há 13 mortos e entre elas, crianças entre as vítimas fatais.

“Podemos confirmar uma explosão fora do aeroporto de Cabul. As vítimas não estão claras neste momento”, afirmou John Kirby. “Forneceremos detalhes adicionais quando pudermos”.

Apesar da causa da explosão ainda não ter sido confirmada oficialmente, oficiais do governo americano, informaram, em condição de anonimato, a emissora CNN de que se trata de um ataque suicida com homens-bomba.

Representantes dos governos dos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido já haviam alertado seus cidadãos em Cabul para uma “ameaça iminente” de ataque no aeroporto. O pedido foi que todos evitassem o terminal ou áreas próximas e procurassem “um local seguro”.

Desde que o Talibã tomou o controle do Afeganistão, em 15 de agosto, o aeroporto da cidade ficou lotado, pois é a única rota de saída aérea do país. Milhares de pessoas, entre funcionários de governos de outros países, jornalistas e afegãos ameaçados pela volta do regime extremista ao poder, se aglomeram no terminal nos últimos dias buscando escapar da região.

Na semana passada, tumultos causaram o fechamento temporário do terminal, enquanto na última segunda-feira (23), um tiroteio deixou um morto e três feridos no local.

As forças armadas de outros países, assim como de estrangeiros e afegãos que auxiliaram a ocupação, é 31 de agosto, de acordo com o acordo feito entre eles e o Talibã.

