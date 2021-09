Moto "fantasma" é flagrada andando sozinha e vídeo viraliza; veja

| Foto: Divulgação

Um vídeo do circuito interno de segurança de um condomínio de Londrina, no Paraná, registrou o momento em que uma motocicleta liga sozinha e anda por metros até bater em um carro, que era de um morador que morreu dias antes.

A motocicleta é de Darci Camargo, de 47 anos. A esposa dele, a técnica bancária Thais Proença, de 35 anos, contou com exclusividade ao site UOL, que o casal desceu até a garagem por volta das 00h00 do dia 28 de agosto para passear com a cadela de estimação deles, quando viu dois vizinhos e o síndico tentando desligar a moto, que estava sem a chave na ignição.

"A gente viu que não tinha ninguém e que a moto se moveu sozinha com os faróis ligados, andou e bateu no carro. Ficamos chocados e sem reação. Como assim a moto liga, dá uma volta e faz isso sem ser ligada pelo pedal e ainda com o cavalete de descanso? Ela é muito pesada".

Fantasma em casa

Outra situação acontece em uma casa nos Estados Unidos nesta semana: Tory McKenzie resolveu instalar uma câmera no quarto onde os netos dormem para poder tranquilizar uma das crianças, Amber, que contou para a família que todas as noites conversava com uma pessoa invisível.

Tory resolveu averiguar a situação para ter certeza de que estava tudo bem e que aquilo não passava da imaginação fértil da neta. No entanto, ele teve uma surpresa bastante desagradável. Quando checou as imagens da noite anterior, ele percebeu que um vulto circulava entre os berços das crianças.

