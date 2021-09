Incêndio de grandes proporções atinge Tribuna de Justiça do Ceará

| Foto: Divulgação

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na manhã desta segunda-feira (6), a sede do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), em Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas iniciaram por volta das 4h no almoxarifado do órgão. Ninguém ficou ferido.

O fogo atingiu os dois pavimentos do prédio, mas não todas as áreas. "As chamas atingiram dois andares do prédio, mas da ala da recepção para a ala direita, conseguimos confinar o incêndio para que ele ficasse só em uma região. Graças a Deus nenhum registro de feridos. No momento, as chamas estão sob o controle", disse o coronel Ronaldo Araújo.

Moradores registraram, em vídeo, a coluna de fumaça preta que se formou acima do prédio, enquanto era consumido pelo fogo.

O TJ-CE, atingido pelo fogo hoje, fica num complexo administrativos de prédios públicos estaduais. Todas as atividades foram suspensas por causa da tragédia. O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), está a caminho do local do incêndio.

