Homem é arrastado por carro após discutir com motorista; veja vídeo

Em Minaçu (GO), um homem foi arrastado por um carro após uma discussão em um bar. Nas imagens registradas pela câmera de um celular, ele aparece pendurado no veículo enquanto é arrastado em alta velocidade.

De acordo com pessoas que estavam no local, o desentendimento foi provocado depois do condutor do automóvel ficou com ciúmes da namorada. A vítima teve ferimentos leves.

Outro caso

Outro caso parecido aconteceu em uma rua de Fortaleza, no Ceará. A vítima, que é saxofonista, costumava se apresentar nas vias do bairro

A brutalidade foi registrada por uma testemunha. Enquanto era agredido, o músico gritou por ajuda. O vídeo foi gravado em uma região tem registrado muitos casos de violência e a polícia investiga a motivação do crime.

O músico teria sido capturado por várias pessoas e sofreu as agressões. Depois, foi resgatado e levado a um hospital. Minutos antes da violência estava em um prédio do bairro, tocando o instrumento.

Segundo moradores e trabalhadores, o local onde o saxofonista foi agredido é um ponto de tráfico e comércio de drogas. O trecho é movimentado e com vários prédios residenciais. De acordo com quem vive e trabalha na região, passar pelo local é "desafiador".

Uma testemunha, que não quis se identificar, afirmou que a polícia é chamada, mas não atende a ocorrência e que, quando atende, "é aquela coisa superficial", além de não realizar abordagens. De acordo com essa mesma testemunha, o local é tomado pelo "uso de droga constante, sexo no meio da rua, pornografia tudo que você pode imaginar".

