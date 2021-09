Seis amigos morrem após carro capotar e cair em rio; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

Seis pessoas morreram após um veículo capotar e cair em um rio de Luziânia, no entorno do Distrito Federal. As vítimas, seis amigos, iam aproveitar o feriado prolongado, e tinham entre 15 e 28 anos. O carro ficou em parte submerso e os ocupantes ficaram presos no veículo.

Os jovens eram naturais de Brasília e estavam a caminho do lago de Corumbá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle do carro em uma curva, caindo em um ribeirão e ficando com as rodas para cima.

A estrutura da ponte de madeira, danificada e precária, revelou o ponto em que o veículo caiu. O leito do ribeirão tem cerca de 5 metros de profundidade. O carro ficou preso em um tronco de árvore e retorcido, deixando as vítimas sem chance de escapar da tragédia.

