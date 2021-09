Manifestantes bolsonaristas tentam invadir Ministério da Saúde; veja

| Foto: Divulgação

Manifestantes bolsonarista tentaram invadir o Ministério da Saúde na manhã desta quarta-feira (8). O grupo estava acampado na Esplanada dos Ministérios desde a segunda-feira (6), para os atos do Dia da Independência, realizados na terça (7).

O tumulto teria começado quando um homem criticou o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Os manifestantes cercaram a pessoa e atacaram equipes de televisão que estavam no local.

Imagens feitas pelo Metrópoles mostram o momento em que um senhor de camisa azul é atacado. Ele tentou sair do local, mas foi impedido pelo grupo. Com a ajuda de seguranças do Ministério da Saúde, o homem conseguiu entrar na sede do órgão.

Bolsonaristas tentam invadir o Ministério da Saúde, mas são impedidos por seguranças do prédio. No ato de ontem (7), alguns diziam querer invadir o Supremo Tribunal Federal.

*Com informações do Metrópoles

