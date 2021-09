Acumulada, Mega-Sena pode pagar R$ 45 milhões no sorteio deste sábado

| Foto: Reprodução





Brasil - O concurso 2.408 da Mega-Sena pode pagar hoje (4) prêmio estimado em R$ 45 milhões. O último sorteio, realizado na quarta-feira (9), não teve acertadores e o prêmio acumulou.

O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo perfil Loterias CAIXA no Facebook e canal da Caixa no YouTube.

As apostas podem ser feitas até as 19h deste sábado em lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa, pelo aplicativo, além do internet banking para clientes do banco. O valor de uma aposta simples é R$ 4,50.

O prêmio principal é para o acertador de seis dezenas. Mas é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

O apostador deve marcar de seis a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

