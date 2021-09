Vulcão na África pode causar Tsunami na costa do Nordeste brasileiro

| Foto: Divulgação

Um vulcão localizado nas Ilhas Canárias, no litoral da África, entrou em estado de alerta para uma possível erupção e está preocupando o nordeste brasileiro. Isso porque, de acordo com os especialistas, uma erupção explosiva do Cumbre Vieja poderia provocar um tsunami que atingiria o Brasil, afetando principalmente a Bahia.

A possibilidade ainda é considerada remota, porém requer atenção. Existem quatro níveis de alerta para uma erupção vulcânica, e o Cumbre Vieja ainda está no 2. Nele, a população é orientada para que fique atenta e vigilante ao monitoramento da atividade vulcânica e sísmica.

O terceiro é um "alerta máximo" de uma erupção iminente. Já o quarto é quando o evento já está em andamento.

As redes sociais foram tomadas, nesta quarta-feira (16), caso ocorresse o fenômeno, o tsunami atingiria todo o litoral, incluindo o de Pernambuco, que poderia registrar ondas de até 10 metros, mas, calma: o risco até existe, só não é tão urgente quanto pode parecer.

Com licença vulcão Cumbre Vieja, o senhor poderia por gentileza não entrar em erupção e causar um tsunami aqui no Brasil, pois já estamos deverás à sofrer. pic.twitter.com/9Kx3NAJtGi — 𝕲𝖆𝖇𝖊 🇧🇷 (@gabedcastro) September 16, 2021

