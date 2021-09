Lava de vulcão destrói casas nas Ilhas Canárias; veja vídeo

| Foto: Borja Suarez/Reuters

A erupção do vulcão do parque Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, forçou a retirada de cerca de 5.000 pessoas (entre elas, cerca de 500 turistas), disseram nesta segunda-feira (20) os responsáveis pela operação. A expectativa é que não seja necessário retirar mais gente. Essa é a primeira erupção em 50 anos.

O vulcão entrou em erupção no domingo (19). A lava já tomou casas e florestas, e fluiu em direção ao Oceano Atlântico.

Isso aconteceu em uma região pouco habitada da ilha de La Palma. Essa é a ilha que fica no ponto mais ao noroeste das Canárias. Com uma população de 85 mil habitantes, essa é uma das oito ilhas do arquipélago na costa oeste da África (o ponto mais próximo do continente é o Marrocos, a 100 km).

O vulcão continuava ativo nesta segunda-feira. Na ilha, há uma fumaça densa que sai do vulcão, e as casas estão em chamas. Cerca de 100 casas foram destruídas, disse Mariano Hernandez, presidente do conselho de La Palma.

