Pânico: fogos de artifício causam incêndio em casamento; veja vídeo

| Foto: Divulgação

Uma festa de casamento no México acabou de maneira inesperada quando os fogos de artifício instalados no salão se transformaram em um incêndio violento depois que atingiram a decoração da cerimônia.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, os noivos parecem dançando e logo em seguida os fogos de artifício são acesos, iniciando o incêndio. No começo, algumas pessoas tentam apagar as chamas com copos de água e extintores, mas sem sucesso.

“Alguém achou que seria uma boa ideia ter alguns brilhos extra à base de pólvora no palco dentro de um salão logo abaixo de alguma decoração inflamável”, escreveu um internauta no vídeo.

Veja o vídeo

| Autor: SHOOTER

