Funcionário fica dois dias preso em elevador de supermercado

Um funcionário de um supermercado da rede Carrefour ficou cerca de 36 horas preso dentro de um elevador de carga — do último sábado (25) até esta segunda-feira (27). A loja fica na cidade de Santos, no litoral de São Paulo.

De acordo com informações do G1, o supermercado funcionou normalmente no domingo (26), mas mesmo assim ninguém notou o homem no elevador. Com a ausência dele na noite de sábado, a família começou uma campanha pelo desaparecimento, divulgando imagens nas redes sociais. O funcionário ficou o tempo todo sem beber e sem comer.

A família não registrou um boletim de ocorrência, por orientação da Polícia Civil de aguardar as 24 horas iniciais do desaparecimento, já que o homem é maior de idade.

Ao G1, o Carrefour afirmou que uma investigação interna já foi aberta para apurar as causas do incidente e, por estar localizado em um local de pouco acesso, o elevador foi pouco utilizado no domingo.

O supermercado também deixou claro que o homem passa bem e já está com a família, após ter recebido atendimento médico. A empresa disponibilizou uma assistente social para oferecer apoio psicológico ao homem e aos familiares.

"Estamos junto aos familiares para prestar todo o suporte necessário, incluindo apoio psicológico. Ficamos consternados com o ocorrido e estamos apurando o fato internamente", diz um trecho da nota do supermercado.

