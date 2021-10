Idoso cai de ônibus em movimento no Pará; veja vídeo

| Foto: Divulgação

Câmeras de segurança registraram o momento em que um idoso cai de um ônibus do transporte público, em Santarém, no Pará. O motorista deu partida e o idoso se desequilibrou. O homem não prestou socorro.

O incidente ocorreu na tarde de quarta-feira (29). Nas imagens, o idoso, identificado como José Wilson Fonseca dos Santos, de 64 anos, aparece estendido no meio da rua depois de cair e bater com as costas e cabeça no chão.

Ele foi socorrido por populares e encaminhado a Pronto-Socorro Municipal. Ele afirmou que não vai registrar boletim de ocorrência. O motorista foi identificado e prestou esclarecimentos.

Veja o vídeo

Câmeras de segurança registraram o momento em que um idoso sofre uma grave queda, em Santarém, oeste do Pará. O idoso estava subindo em um coletivo quando o... | Autor: SBT News

*Com informações do Primeiro Impacto

