Cachorrinho cumprimenta clientes em supermercado e vídeo viraliza

Cachorrinho educado cumprimenta clientes na porta do supermercado | Foto: Reprodução

Um cachorrinho roubou a cena em Catanduva, no interior de São Paulo, em um supermercado onde aparece acenando com pata aos clientes do local, num gesto de carinho e delicadeza.



A esteticista Letícia Américo, de 24 anos, se deparou com a cena e gravou o lindo momento, o publicando nas redes sociais. O vídeo acabou viralizando rendendo milhares de comentários e compartilhamentos.

“Minha mãe viu o dono amarrando o cachorrinho para fazer compras e me avisou. Virei e fiquei olhando. Ele realmente cumprimentava todo mundo que passava. Achei muito fofo e comecei a gravar”, afirmou Letícia.

Na gravação feita pela jovem é possível ver os clientes que deixavam o supermercado retribuiam ao cachorrinho em sua demonstração de afeto com os humanos. Todos que passavam retribuíam a ação, tirando um tempo para acariciar o animal.

Velho conhecido

Funcionárias do supermercado confirmaram a veracidade do vídeo e revelaram que o dono do cãozinho é cliente assíduo do local e leva o animal na maioria das vezes. Pelo fato do mercado não permitir a entrada de animais, o doguinho é colocado próximo à porta, e todos costumam simpatizar com ele, que enquanto aguarda o dono terminar as compras pratica gestos de gentileza e carinho para com os clientes do estabelecimento.

Com tanta gentileza, esse animalzinho tem muito a ensinar aos humanos, vocês não acham?

Vejam o vídeo:

Doguinho dando tchau pra todo mundo que sai ❤️ pic.twitter.com/UZfS70afH2 — .Brou  🌐 (@mariobrou) September 23, 2021

