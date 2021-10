Vídeo mostra momento que avião fica entalado debaixo de passarela

| Foto: Divulgação

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um avião da companhia aérea Air India entalado debaixo de uma passarela na rodovia que conecta a capital Nova Deli à cidade de Gurgaon.

O episódio incomum ocorreu próximo do Aeroporto Internacional de Nova Deli, segundo os relatos compartilhados nas redes sociais.

De acordo com a Air India, trata-se de uma aeronave antiga, que foi vendida pela companhia aérea e que, no momento do incidente, estava sendo transportada para o novo proprietário.

"Este é um avião antigo, que foi retirado da frota e que foi vendido. Não há informações adicionais, já que diz respeito ao comprador", afirmou um porta-voz da companhia aérea ao jornal Times of India.

Um representante do aeroporto de Nova Deli confirmou que a aeronave envolvida no incidente não é uma aeronave em serviço, revelando que o avião, inclusive, não possui asas, que foram removidas justamente para facilitar seu transporte.

"Parece ser um avião retirado de serviço e o condutor pode ter cometido um erro ao transportá-lo", afirmou o representante do aeroporto.

