Moradores filmam balas traçantes durante confronto de facções; veja

Rio de Janeiro (RJ) - Moradores filmaram balas traçantes cruzando o céu do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio de Janeiro, durante um intenso tiroteio entre traficantes rivais. O fato acontece na terça-feira (28).

Segundo relatos, traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), que dominam a Serrinha, em Madureira, tentaram tomar a comunidade do Juramento, dominada pelo Comando Vermelho. Um grupo chegou a avançar em uma das localidades do morro gritando: "Estamos no miolo, é o Terceiro! Bota a cara".

