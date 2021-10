Homem é “engolido” por escada rolante quebrada; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

Câmeras de segurança da estação de metrô de Ayazaga, na Turquia, flagraram o momento que um homem foi “engolido” por uma escada-rolante quebrada em horário de grande movimento.

Nas imagens, é possível ver a aglomeração de gente utilizando o equipamento, que estava parado, para chegar ao subsolo. Em poucos segundos, um buraco se abre na escada e um homem, identificado pelas autoridades locais como Mehmet Ali, fica pendurado, caindo em seguida.

Uma equipe do corpo de bombeiros foi encaminhada ao local e conseguiu resgatar o homem, preso dentro do equipamento, após pouco mais de uma hora. Ele sofreu ferimentos leves e não ficou internado.

Em nota enviada ao jornal britânico Metro, a direção do metrô de Istambul afirmou que uma placa sinalizando mal funcionamento da escada foi colocada no local, mas não foi suficiente para afastar as pessoas da escada.

Veja o vídeo

Maslak İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda 27 Şubat'ta meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı yürüyen merdivenin çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye ... | Autor: Kulvar Tv

Leia mais:

Vídeo: Gorilas fazem sexo oral na frente de visitantes de zoológico

Cobra agressiva é encontrada dentro de fogão em casa; veja