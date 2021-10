Vídeo mostra "briga de portas" entre motoristas no trânsito; veja

| Foto: Divulgação

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma cena inusitada durante uma discussão no trânsito em Florianópolis (SC): motoristas de dois carros protagonizararam o que foi chamado pelos internautas de uma "briga de portas".

A confusão ocorreu na tarde do último sábado (22), na Avenida Beira-Mar, e terminou com uma pessoa arrancando um limpador de para-brisa de um dos automóveis e depois entrando de novo em seu veículo, que deixou o local passando por cima do canteiro que divide as pistas da via.

O vídeo, que tem cerca de um minuto de duração, começa mostrando os dois carros parando lado a lado no sinal fechado — um Ford vermelho e um Toyota prata. O motorista do Ford bate a porta na lateral do outro automóvel. O condutor do Toyota retribui a batida. Os dois continuam a se enfrentar.

Veja o vídeo

Dois motoristas de carros começaram a brigar no trânsito, um batendo a porta do carro no outro, em Florianópolis Santa Catarina. | Autor: Solaris Vídeos

