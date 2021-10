Grávida de 7 meses morre após usar medicação para abortar

Os pais da menina encontraram a grávida morta | Foto: Reprodução

VOTORANTIM (SP) - A grávida Ana Carolina Pereira Pinto, de 20 anos, morreu após usar uma medicação para abortar aos sete meses de gravidez. A jovem foi encontrada morta pelos pais na casa onde morava, na terça-feira (26), em Votorantim (SP). O namorado e pai do bebê foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a família contou à polícia que estranhou quando o alarme da filha começou a tocar e ela não desligou. Assim, resolveram entrar no quarto, quando se depararam com a cena da filha morta.

A jovem teria feito o uso da medicação em uma pousada em Sorocaba, junto com o namorado, no domingo (24).

Na segunda-feira (25), ela ainda relatou dores e mal estar ao namorado por mensagens. No entanto, o rapaz pediu para que Ana Carolina não contasse aos pais e que resolveria na terça. O dia seguinte não chegou para a grávida, que foi encontrada morta. O bebê também não resistiu.

O rapaz foi preso em flagrante por crime contra a vida, que foi provocar aborto com o consentimento da gestante, e encaminhado para a delegacia da cidade.

O namorado confessou, entregou o celular e está colaborando com as investigações e não tem antecedentes, foi solto e vai ser investigado em liberdade. Ele passou por audiência de custódia.

Ainda está em investigação qual medicação foi usada.

