Funcionário é demitido após chamar colega de trabalho para transar

ANÁPOLIS (GO) - Um funcionário de uma empresa de alimentos foi demitido por justa causa após trancar uma colega de profissão em um galpão do estabelecimento e chamá-la para ter relação sexual. O Tribunal Regional do Trabalho em Goiás (TRT-18) manteve a decisão da empresa. O caso aconteceu em Anápolis.

O funcionário tinha entrado com um pedido para a Justiça para anular a dispensa. No entanto, a justiça negou e classificou o caso como assédio sexual. Na decisão, a Segunda Turma do TRT em Goiás manteve a dispensa do trabalhador, por unanimidade.

Em julgamento, o colegiado seguiu voto do relator, desembargador Platon Azevedo Filho. A relatoria decidiu manter ordem determinada antes pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho em Anápolis com o objetivo de reprimir a conduta do assediador.

O convite

Tudo começou quando o homem e a colega de trabalho atuavam na mesma empresa de alimentos. Durante o treinamento da mulher, ele a levou para realização de coleta dos produtos para explicar detalhes da tarefa. Por isso, seguiram para um dos armazéns da empresa.

Após entrarem no galpão, ele trancou a porta e retirou as chaves. Segundo o processo, o homem chamou a colega de trabalho para irem ao fundo do galpão para terem relação sexual.

A funcionária recusou e pediu a ele para destrancar a porta. Nesse momento, a vítima percebeu que o homem estava excitado.

